Attività commerciali e balneari nell'area flegrea sotto tiro Controlli congiunti da parte delle forze dell'ordine, ispettorato del lavoro e Asl

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio anche nei luoghi balneari, personale della polizia di stato in collaborazione con i carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, ufficio circondariale marittimo, vigili del fuoco, oltre a personale Asl Napoli 2 nord e ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli di attività balneari e ricettizie nell’area flegrea.

Nel corso del servizio sono state controllate cinque attività presenti sul litorale, di cui due titolari denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e per spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza ed, un altro titolare, denunciato per occupazione abusiva di area demaniale marittima.

Infine sono state contestate alcune sanzioni amministrative, sequestrati 37 kg di prodotti ittici poiché privi di tracciabilità e ed stata disposta la sospensione di due attività commerciali.