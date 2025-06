Tragico incidente sul lavoro: operaio cade da tre metri e muore Poggiomarino. La vittima è un 55enne che lavorava per una ditta di trasporti: indagano i carabinieri

Saranno le indagini dei carabinieri di Poggiomarino, in provincia di Napoli, a dover restituire l'esatta dinamica del tragico incidente sul lavoro registrato questo pomeriggio in via Arcivescovo D’Ambrosio. Secondo una prima ricostruzione, un 55enne operaio di una ditta (operativa nel settore trasporto merci su strada) mentre effettuava lo scarico del materiale è caduto da un'altezza di circa tre metri ed è morto.

Scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri. Tutto inutile per l'uomo che è deceduto sul colpo. Necessario l'intervento anche dei i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.