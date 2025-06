Blatte e lavoro nero: chiuso locale "star" di TikTok al Vomero Cosa ha trovato la Polizia quando è andata a controllare

Un locale del Vomero, diventato virale su TikTok e frequentato da giovanissimi, è stato chiuso dopo un’operazione della Polizia Locale di Napoli che ha portato alla luce una lunga serie di irregolarità: dall’invasione di blatte ai lavoratori in nero, passando per abusi edilizi e gravi carenze igieniche. L’intervento, coordinato da diverse unità operative, ha fatto scattare sanzioni per oltre 50mila euro e il deferimento del gestore all’Autorità Giudiziaria.

Cosa ha trovato la Polizia durante i controlli

Il locale, situato in via Piave, era un punto di ritrovo molto popolare tra i giovani, grazie alla sua esposizione sui social. Ma dietro l’immagine patinata si nascondeva un vero e proprio disastro. L’Unità Operativa Tutela Edilizia ha scoperto la fusione abusiva di più locali e la costruzione di una struttura metallica di 90 mq senza autorizzazioni, sequestrata in via penale.

Non solo problemi strutturali: l’Ispettorato del lavoro ha individuato 18 dipendenti, di cui 7 in nero e 4 stranieri irregolari, con sanzioni da 30.838 euro. La Asl Napoli 1 Centro ha rilevato infestazioni di insetti, assenza di acqua calda e 250 kg di alimenti senza tracciabilità, bloccando anche un macchinario per la produzione di ghiaccio. Le carenze igieniche hanno portato a 13 prescrizioni sanitarie e multe per 4.500 euro.

A completare il quadro, vie di fuga ostruite, estintori non a norma e mancanza di dispositivi di sicurezza, con ulteriori sanzioni da 14.000 euro e una segnalazione alla Procura.

Un caso che dimostra come, dietro i riflettori dei social, possano nascondersi realtà ben lontane dalle regole. Ora si attende la reazione dei follower, che forse non immaginavano cosa si celasse dietro quei video apparentemente perfetti.