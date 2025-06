Evadono dai domiciliari a Latina: rintracciati a Napoli La polizia ha arrestato una coppia di cittadini cinesi

Manette per una coppia di cittadini cinesi, di 45 e 55 anni, accusati di evasione. Gli agenti della questura di Napoli a seguito di una nota pervenuta dai colleghi di Isernia, hanno controllato due persone a bordo di un’auto.

Dagli accertamenti eseguiti, gli operatori hanno appurato che i due erano evasi dagli arresti domiciliari a Latina e, per tal motivo, sono stati arrestati.

Inoltre, la donna è stata trovata in possesso di 2000 euro, suddivisi in banconote da 50, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.