Castellammare, Carabinieri e Municipale stacciano i locali della movida E' scattata l'operazione "Alto Impatto"

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia insieme agenti della Polizia Municipale, hanno condotto un’operazione ad “Alto Impatto” volta al presidio della movida cittadina, in particolare nelle aree più sensibili del centro stabiese.



L’attività ha interessato diverse zone del centro urbano, con controlli mirati alla sicurezza stradale, al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela del decoro urbano.



Durante il servizio una persona è stata allontanata dalla cosiddetta “zona rossa” perché sorpresa a reiterare l’attività abusiva di parcheggiatore. Una persona è stata denunciata per guida senza patente in quanto revocata e un’altra persona é stata denunciata per l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo.



Sanzionato un imprenditore perché con il suo esercizio commerciale occupava abusivamente la sede stradale. Sul fronte dei controlli alla circolazione stradale sono stati controllati 34 veicoli e 98 persone, di cui 31 risultate già note alle forze dell’ordine. L’attività si è conclusa con 26 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a 10.268,00 euro.



Nello specifico:

1 violazione per divieto di sosta nei centri abitati, 13 violazioni per mancata revisione, 1 violazione per guida senza patente, 1 violazione per mancato uso del casco protettivo, 1 violazione per mancato uso delle cinture di sicurezza, 3 violazioni per utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida, 2 violazioni per mancanza di documenti, 2 violazioni per inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’alt e 2 violazioni per mancanza della copertura assicurativa



I controlli verranno effettuati anche nei prossimi giorni