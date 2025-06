Paura a Napoli, auto si ribalta a centro strada: caos traffico Drammatico incidente in pieno centro

Paura in pieno centro a Napoli in via Manzoni, nei pressi del supermercato Conad, dove questa mattina, per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata al centro della carreggiata causando pesanti rallentamenti su tutta la zona.

L'auto è rimasta bloccata al centro della strada per motivi ancora poco chiari, ferito il conducente. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco oltre alle pattuglie della municipale.

L'incidente è avvenuto alle prime ore di oggi, 23 giugno; inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: l'automobile al centro della carreggiata ha praticamente bloccato la circolazione, causando lunghe code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.