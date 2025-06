Guerra Medioriente, Prefetto Napoli a turisti: Si può venire tranquilli in città Intanto, però, rafforzate le misure di sicurezza

Nei giorni di intensificazione dei controlli a Napoli visto l'acuirsi della guerra in Medio Oriente "credo che a Napoli sul turismo non cambi nulla, nel senso che i visitatori che vogliono venire a Napoli devono continuare a venire tranquilli".

Lo ha detto Michele di Bari, prefetto di Napoli dopo la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli, concernente il rafforzamento delle misure di vigilanza degli obiettivi sensibili, delle sedi consolari e dei luoghi più rappresentativi dei Paesi coinvolti nel conflitto in Medio Oriente. "Napoli - ha spiegato il Prefetto - è una città che accoglie, una città che è stata sempre inclusiva, è una città che dà possibilità a tutti di ammirare le bellezze straordinarie che ha.

Certamente il contesto internazionale fa pensare il motivo per il quale il comitato si è riunito oggi, proprio perché vuole garantire la massima sicurezza a tutti. Sostanzialmente il modello che è stato messo in evidenza nella riunione di oggi è fatto di una pianificazione attenta e mirata e questo non deve allarmare. È una modalità diversa con cui monitoreremo la situazione costantemente.

Questo significa anche che Napoli resta sempre un aspetto della città che può accogliere tutti, ma ovviamente nella cornice di stretta legalità. Faremo più presidi, c'è anche una lista di priorità, e di deterrenza, in un momento in cui c'è una azione di prevenzione, di vigilanza e di controllo abbastanza incisiva".