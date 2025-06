Terrore con una mannaia a Chiaiano: 56enne tenta aggressione e rapina Arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e rapina aggravata

Momenti di puro terrore nella mattinata di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, nel quartiere Chiaiano, alla periferia nord di Napoli. Un uomo di 56 anni, armato di coltello da macellaio, ha tentato di aggredire un infermiere, rapinare una pizzeria e successivamente danneggiare un’ambulanza con una bottiglia lanciata contro il parabrezza. Alla fine è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Tentata aggressione a un infermiere in via Camillo Guerra

L’episodio è iniziato in via Camillo Guerra, dove il 56enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di colpire all’addome l’autista di un’ambulanza, impegnato in un intervento. L’infermiere, fortunatamente, è riuscito a schivare il fendente e a mettersi in salvo.

Assalto in pizzeria con coltello alla mano

Non soddisfatto, l’uomo si è spostato poco più avanti, sempre con la mannaia in pugno, entrando in una pizzeria della zona. Qui ha cercato di rapinare clienti e titolare, ma l’imprenditore ha reagito prontamente, riuscendo a disarmarlo. Il 56enne è comunque riuscito a rubare una bottiglia di birra, con la quale si è allontanato.

Bottiglia lanciata contro ambulanza in movimento

Pochi minuti dopo, il soggetto ha nuovamente incrociato la stessa ambulanza incontrata all'inizio. Questa volta ha lanciato la bottiglia contro il veicolo in movimento, colpendo e lesionando il parabrezza. Il gesto ha spinto i soccorritori ad allertare il 112.

Arrestato: dovrà rispondere di reati gravi

I carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno fermato il 56enne ancora in via Camillo Guerra. L’uomo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, rapina aggravata e danneggiamento aggravato. Ancora ignoto il movente del gesto, che al momento appare senza apparente motivo.