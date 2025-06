Oltre mille dosi nei vicoli del centro storico: 56enne arrestata dai carabinieri Il blitz dei carabinieri nel cuore di Napoli

In vico dei Candelari persino la luce ha difficoltà a penetrare. L’aria è compressa dal caldo dei motori dei condizionatori, schierati faccia a faccia come due eserciti.



Da una parete all’altra dei palazzoni che si fronteggiano corre poco più di un metro e mezzo, tra fili elettrici, qualche bandiera azzurra e piccioni impigriti.



Tende verdognole coprono i terrazzini di chi si non vuole offrire al dirimpettaio una versione più casalinga di un reality. Le voci però si sentono chiare.



E c’è anche chi lascia asciugare il bucato su uno stendino, pur consapevole che il sole, quel lato del vicolo, lo bacerà per pochi minuti al giorno solo perché costretto.



In strada ci sono anche i carabinieri. Sono del nucleo operativo della Compagnia Stella, tutti in borghese.

Una parte dei militari si avvia lungo vico dei Candelari, l’altro gruppo si posiziona tra vico dei Tinellari e via Carbonara, ai piedi di un altarino che un tempo accoglieva la Madonna e che ora offre casa a erbacce rinsecchite dal caldo.



Qualcuno sente puzza di blitz, quelle persone non sono turisti smarriti. Hanno tutta l’aria di essere “guardie”. Non è facile passare inosservati.



La voce passa nel vicolo come la palla di un flipper. Pochi istanti dopo, una donna è sul balconcino della sua abitazione con uno zaino nero. Lo lancia via, facendolo cadere in strada.



I carabinieri hanno visto tutto. Il primo gruppo sale di corsa verso l’abitazione di quella donna, l’altro recupera lo zaino e il suo contenuto. Centinaia di dosi di droga: 502 di eroina e ben 1162 di cocaina. E ancora un altro involucro con 16 grammi di coca ancora da tagliare. Nella borsa anche un bilancino, materiale per il confezionamento e quasi 2300 euro in contante.



In manette finirà una 54enne. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. E’ ora in carcere.