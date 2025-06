Napoli, quartiere Vasto, rinvenuta droga in casa: un arresto Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 19enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, i falchi della squadra mobile, nel transitare lungo corso Garibaldi hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha inverito la marcia con il chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto in via Sant’Alfonso de Liguori trovandolo in possesso di 46 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 20 grammi e di 80 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato