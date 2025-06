Porta Nolana e Capuana: sorpresi con la droga, arrestati in tre Il fiuto dei poliziotti a Napoli

La polizia ha arrestato un 24enne originario del Benin con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denuniciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Conforti, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga in direzione di corso Garibaldi.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto in traversa Quarto Garibaldi e, con non poche difficoltà e dopo una collutazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 250 grammi.

Gli operatori hanno rinvenuto all’interno dell’auto 28 telefoni cellulari, 18 computer, un Ipad e diverso materiale informatico, di cui il prevenuto non ha saputo giustificarne il possesso.

Ancora, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno tratto in arresto una 36enne napoletana, con precedenti di polizia ed un 30enne tunisino con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzone illecita di sostanza stupefacente.

In particolare, gli operatori, nel transitare in vico Mattonelle, hanno notato una coppia, nei pressi di una finestra di uno stabile, che stavano cedendo qualcosa ad un giovane in cambio di una banconota.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato gli indagati rinvenendo, all’interno dell’appartamento, 40 involucri di crack, 18 stecche di hashish, 5 panetti della stessa sostanza,1.475 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.