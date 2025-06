Carceri: sovrintendente penitenziaria suicida a Napoli Secondigliano È il terzo operatore che dall'inizio dell'anno si toglie la vita. Indagini in corso

In tarda mattinata un sovrintendente del corpo di polizia penitenziaria di 58 anni, origini napoletane, si è tolto la vita sparandosi, presumibilmente con l'arma, d'ordinanza nel parcheggio della casa circondariale di Secondigliano.

È il terzo operatore che dall'inizio dell'anno si suicida (36 i detenuti), segno evidente di una situazione carceraria che porta allo stremo e toglie qualsiasi speranza.

Con 16mila detenuti in eccesso e 18mila agenti mancanti i carichi di lavoro sono insostenibili e le turnazioni di servizio si protraggono sino a 26 ore continuative, per giunta il lavoro straordinario non viene pagato o viene remunerato meno dell'ordinario in quello che si configura come un vero e proprio caporalato di stato”.

Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

“Sappiamo che a determinare un gesto così inconsulto concorrono una serie di fattori pure di origine psichica, biologica, sociale, etc., ma noi pensiamo che il lavoro carcerario abbia un effetto preponderante.

Al di là delle analisi, degli studi specifici e delle investigazioni ancora necessarie sul tema, temiamo anche che le prigioni, con tutto ciò che vi si verifica fra omicidi, suicidi, violenze, risse, stupri, atti autolesionistici e molto altro ancora, possano indurre a una sorta di assuefazione ai gesti estremi, tanto da portare a percepirne in maniera affievolita la loro irreversibile gravità”, aggiunge il segretario della Uilpa polizia penitenziaria.

“Pure per questo ribadiamo che servono a poco gli improbabili supporti psicologici a valle del problema, ma occorre prevenirlo a monte rendendo vivibili e ‘lavorabili’ le carceri, che ormai sono alimentatori di cimiteri.

Adesso, però, ci raccogliamo intorno al dolore dei congiunti del collega e di quanti lo conoscevano, cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza”, conclude De Fazio.