Furto all'interno di un deposito di attrezzi: inseguito e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 29enne ucraino

La polizia ha arrestato un 29enne ucraino per concorso in furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in via Peppino De Fillipo per la segnalazione di un furto in atto all’interno di un deposito di attrezzi.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno subito notato la presenza di uno scooter con motore acceso ed una donna che, alla vista degli operatori, ha urlato qualcosa ad un uomo il quale si è diretto frettolosamente all’esterno dello stabile, trasportando una cassetta di attrezzi, una volta a bordo dello scooter, si è dato a repentina fuga, mentre la donna è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Ne è quindi nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, finché lo stesso non è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e trovato in possesso di un cacciavite e di un grimaldello. Inoltre, sulla pedana dello scooter, gli agenti hanno rinvenuto la cassetta degli attrezzi appena asportata.

Ancora, dagli accertamenti di seguito eseguiti, i poliziotti hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava l’indagato presentava il nottolino di accensione danneggiato, il bloccasterzo divelto e l’impianto elettrico manomesso, difatti, dalle risultanze investigative, è stato appurato che il mezzo era provento di furto avvenuto nella stessa mattinata.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e gli attrezzi e lo scooter, invece restituiti ai legittimi proprietari.