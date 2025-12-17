Lo "scisma sommerso" e Papa Francesco: grande interesse per il libro di Melillo Il libro esamina il magistero di Papa Francesco, la sua azione pastorale e dottrinale

Lo "scisma sommerso" e Papa Francesco. Quando il magistero pontificio diventa pedagogia politica". E' il libro di Leone Melillo. Editore Apeiron Edizioni, pedagogia politica. Introduzione affidata a Enrique Del Percio.

Il libro esamina il magistero di Papa Francesco, la sua azione pastorale e dottrinale, collegandola alla politica e discute le difficoltà e le critiche che ha affrontato.

Leone Melillo, giornalista e vaticanista, ha espresso parole di grande stima e ammirazione verso Papa Francesco, descrivendolo come un pastore vicino agli ultimi e ai poveri, paragonandolo in un certo senso alla figura di Papa Leone. In primo piano gli incontri personali e l'impatto del suo pontificato pur notando le critiche e le difficoltà che hanno segnato il suo percorso, soprattutto dopo la scomparsa.