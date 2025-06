Provvedimento del questore di Napoli: chiuso un locale per 15 giorni Sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in piazza Cavour, hanno notato la presenza di un cospicuo numero di persone all’esterno di un locale e, attirati dal forte odore di marijuana, avevano effettuato un controllo degli avventori.

In quei frangenti, un giovane, alla vista degli agenti, si era rapidamente allontanato, ma era stato prontamente raggiunto dai poliziotti che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, erano riusciti a bloccarlo.

Durante tale operazione, altri avventori avevano iniziato ad aggredire gli agenti nel tentativo di far fuggire il giovane, anche grazie all’intervento di altre volanti, la situazione era stata riportata alla calma.

Pertanto, gli operatori, dopo aver identificato l’indagato per un 20enne napoletano, lo hanno arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Altri due avventori, invece, erano stati denunciati per i medesimi reati.

Inoltre, nei pressi del locale, era stata rinvenuta e sequestrata una bustina contenente circa 2 grammi di marijuana.

Il provvedimento, eseguito nella giornata di martedì, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.