Tentata rapina in Corso Secondigliano, i vigili bloccano il malfattore L'uomo aveva scaraventato a terra ad un'anziana per strapparle la borsa e la fede nuziale

Una pattuglia dell’Unità Operativa Secondigliano è intervenuta per sventare un tentativo di rapina ai danni di un’anziana in Corso Secondigliano. La pattuglia si è accorta di un uomo che, poco distante, aveva scaraventato al suolo un’anziana con l’intento di strapparle la borsa e la fede nuziale ed è riuscita, nonostante la resistenza del bandito, ad arrestarlo.

L'indagato è stato denunciato per rapina resistenza e lesioni e su disposizione del pubblico ministero ed è stato trasferito presso la casa circondariale di Poggioreale, per il giudizio per direttissima.