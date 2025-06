Uomo accoltellato a Napoli: è giallo Indagini in corso da parte dei carabineri

Mario Pepe

Un 34enne di Scampia è stato accompagnato al pronto soccorso del Cto ieri in tarda serata dopo che alcuni sconosciuti lo avrebbero aggredito e colpito alla schiena con un’arma da taglio.

Sarebbe accaduto nel rione Don Guanella. Per la vittoma giorni di prognosi. L’uomo rimane ricoverato in codice rosso, non in pericolo di vita.

Intervenuti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Indagini per chiarire dinamica e matrice a cura dei militari della compagnia Vomero.