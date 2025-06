Violenza in Piazza Garibaldi: 26enne accoltellato ad un rene La vittima è un 26enne egiziano: prognosi di 40 giorni, è ricoverato al Cardarelli

Un 26enne di nazionalità egiziana è stato ferito con un'arma da taglio durante un'aggressione. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte in Piazza Garibaldi.

La vittima - trasportata all'ospedale Cardarelli - ha riportato una lesione al rene destro, giudicata guaribile in 40 giorni. Non è in pericolo di vita ma resta in osservazione.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Napoli Stella.