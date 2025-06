Controlli congiunti in attività commerciali e balneari a Baia: ecco il bilancio Servizio straordinario predisposto dalla questura di Napoli

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio anche nei luoghi balneari, gli agenti della Polizia di Stato, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del personale della Polizia Municipale, dell’Ufficio Circondariale Marittimo, dei Vigili del Fuoco, dell’Asl Napoli 2 Nord e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli di attività balneari e ricettizie nella zona di Baia.

Nel corso del servizio sono state controllate tre attività presenti sul litorale; in una di queste è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non in regola, oltre a gravi e significative non conformità che hanno determinato la sospensione di un locale adibito a deposito alimentare, nonché all’irrogazione di una sanzione relativa al controllo documentale delle procedure Haccp (riguardanti le condizioni di sicurezza ed igiene alimentare).

In un’altra attività, invece, gli operatori hanno elevato sanzioni amministrative per un totale complessivo di 15.000 euro, avendo accertato la presenza di otto lavoratori non in regola e l’occupazione abusiva di circa 2.000 mq di area demaniale marittima.

Infine, nella terza attività balneare è stata accertata la reiterata inottemperanza al provvedimento di chiusura commerciale; pertanto, il locale è stato pertanto sottoposto a sequestro penale.