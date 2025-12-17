Scampia: sorpreso a cedere droga: arrestato un 47enne

E' stato trovato in possesso di eroina, hashish, cocaina e crack

scampia sorpreso a cedere droga arrestato un 47enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Pietro Germi, hanno notato un uomo  che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro per poi allontanarsi.

I poliziotti, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti, bloccando il 47enne che è stato trovato in possesso di 19 involucri di eroina del peso di circa 25 grammi, 11 stecche di hashish del peso di circa 23 grammi, 6 dosi di cocaina/crack del peso di circa 6 grammi e di 183 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Ultime Notizie