Scampia: sorpreso a cedere droga: arrestato un 47enne E' stato trovato in possesso di eroina, hashish, cocaina e crack

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Pietro Germi, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro per poi allontanarsi.

I poliziotti, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti, bloccando il 47enne che è stato trovato in possesso di 19 involucri di eroina del peso di circa 25 grammi, 11 stecche di hashish del peso di circa 23 grammi, 6 dosi di cocaina/crack del peso di circa 6 grammi e di 183 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.