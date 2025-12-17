Conte: "Il Napoli deve dimostrare di meritare la finale di Supercoppa"

L'allenatore ha parlato alla vigilia della gara col Milan: "Lukaku non ha minuti nelle gambe"

"Cerchiamo domani la vittoria in maniera giusta, dimostrando di meritare la finale della Supercoppa. Quando affronti il Milan sai che è una grande squadra, con grandi calciatori e allenatore e quindi hai voglia di misurarti e vedere il livello che riusciamo a raggiungere. In queste partite in cui ti giochi il trofeo c'è poi una spinta importante per tutti". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Riad, alla viglia della semifinale di Supercoppa contro il Milan.

Conte parla del momento difficile per il Napoli: "Ci sono in una stagione - spiega - momenti e situazioni positive e altre meno. Dopo 5 vittorie consecutive ne abbiamo perse due, ma è inevitabile che ci siano diversi momenti. Conta sempre lavorare con voglia e entusiasmo e forza, affrontando sia la vittoria che la sconfitta; prendendo con la prima il beneficio e nella seconda analizzare il perché è arrivata. Tutto è da fare velocemente, quando giochi ogni tre giorni. Questa è una bella esperienza per me e per i calciatori, tutti noi vogliamo vivercela bene, dando tutto e sperando di prolungare il soggiorno fino a lunedì".

