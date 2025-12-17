Turista spintonato e rapinato lungo corso Umberto: arrestato 18enne Ennesimo episodio di violenza a Napoli

La polizia ha arrestato un 18enne di origine marocchina, con precedenti, per rapina lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i falchi della squadra mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato l'uomo in questione che, con fare guardingo, stava seguendo due turisti e, dopo essersi avvicinato ad uno di essi, lo ha spintonato strappandogli dalle mani il cellulare, dandosi poi alla fuga.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, in via della Maddalena. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.