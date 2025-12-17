IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il nuovo Napoli C'è da chiedersi quale sia davvero la squadra del cuore e dove può ragionevolmente arrivare...

La storia del nuovo Napoli resta ancora tutta da scrivere. Dopo la panzana dei "Fab Four", quella del "come eravamo col 4-3-3", è già andata a male quella della squadra più europea di sempre, un po' Guardiola e un po' Klopp, capace di muoversi in un fazzoletto di campo in perfetta armonia, al solo scopo di togliere il fiato all'avversario, prima di azzannarlo mortalmente.

Il popolo azzurro festante ha goduto di questa ultima, breve illusione per appena cinque partite (Champions League e Coppa Italia comprese), per poi tornare a chiedersi quale fosse davvero la sua squadra del cuore e dove potesse ragionevolmente arrivare.