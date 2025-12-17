Investe anziana e fugge: rintracciato e arrestato L'uomo era alla guida del mezzo di una ditta

Un operaio di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per aver investito e ucciso un'anziana di 77 anni a Pollena Trocchia, nel napoletano, ed essere fuggito subito dopo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì: l'uomo era alla guida del mezzo di una ditta quando ha travolto la donna, Anna Maria Guariniello. Dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza è emerso che subito dopo l'investimento, l'operaio si è fermato ma poi si è subito allontanato. Le ricerche successive hanno permesso ai carabinieri e alla polizia municipale di rintracciare l'uomo nella sede della ditta e di arrestarlo.