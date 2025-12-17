"Io mio figlio l'ho perso, voi tra 24 anni lo riavrete": tensione in tribunale La sentenza sul caso del vigilante che uccise un uomo a coltellate per uno pneumatico forato

"Momenti di tensione si sono verificati davanti all'aula 114 del tribunale di NAPOLI, dopo la lettura della sentenza che ha visto la corte di Assise di NAPOLI condannare a 24 anni e 6 mesi il vigilante che nel 2023 uccise a coltellate Domenico Esposito al culmine di una lite scoppiata per un pneumatico forato. Le famiglie dell'imputato e della vittima dopo la sentenza di condanna si sono rivolte frasi ingiuriose. "Io mio figlio l' ho perso - ha detto la madre della vittima - voi tra 24 anni lo riavrete. È un'ingiustizia". Il pronto intervento della polizia ha evitato che i due gruppi venissero a contatto. La situazione è tornata tranquilla dopo una decina di minuti.