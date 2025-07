Sorpreso con la droga lungo il corso: arrestato dalla polizia Manette per un 53enne napoletano

La polizia ha arrestato un 53enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato un uomo confabulare con fare guardingo con altre persone; queste ultime, alla vista degli operatori, si sono allontanate frettolosamente.

I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo del predetto, trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina e di 10 euro; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.