Litiga e incendia il motociclo utilizzato dal fratello: arrestato un 46enne L'intervento della polizia in piazza Mercato a Napoli

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano per incendio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in piazza Mercato per la segnalazione di un motoveicolo in fiamme.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno constatato la presenza di una squadra dei vigili del fuoco intenta a spegnere le fiamme che, oltre al motociclo segnalato, avevano coinvolto anche altri due motocicli e un’autovettura.

Durante le fasi di accertamento, gli operatori sono stati avvicinati dal 46enne che ha riferito di aver appiccato il fuoco al motoveicolo utilizzato dal fratello, a seguito di un alterco scaturito da futili motivi.

In quei frangenti, ha iniziato ad inveire contro il fratello, anch’egli presente, finché non è stato bloccato dagli agenti dopo una colluttazione. Per tali motivi l’indagato è stato arrestato.