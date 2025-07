Truffe aggravate ai danni di persone anziane: un arresto della polizia a Napoli Le somme di denaro e i preziosi consegnati alle persone raggirate

La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal gip presso il tribunale di Napoli, con la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo.

La complessa attività di indagine, condotta dalla squadra mobile di Napoli e coordinata dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ha consentito di accertare, nei confronti del destinatario, la sussistenza di gravi indizi di reità per aver commesso, in concorso con un altro complice in corso di identificazione, due truffe aggravate ai danni di persone anziane.

In entrambi i casi, l’indagato, insieme ad altro complice allo stato ignoto, aveva tratto in inganno le anziane vittime fingendosi figlio o nipote delle stesse e chiedendo somme di denaro per risarcire fantomatici sinistri stradali in cui diceva di essere incorso.

Le truffe, perpetrate nello scorso mese di febbraio, avevano fruttato 10000 euro in contanti in un caso e 3570 euro più dei monili d’oro nel secondo.

Le somme e i preziosi erano stati consegnati dagli anziani raggirati nella convinzione di aiutare il congiunto in un momento di difficoltà.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatarii della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.