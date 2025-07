Porta Capuana: evade dai domiciliari e viene nuovamente arrestato Si complica la posizione di un 56enne

La polizia ha arrestato un 56enne napoletano con precedenti, per evasione, oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Mattonelle all’angolo con vico Cappella a Pontenuovo, hanno notato il 56enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto l'uomo, il quale ha iniziato ad inveire contro di loro finchè, con non poche difficoltà e grazie anche all’ausilio degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, è stato bloccato.

Gli operatori, inoltre, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.