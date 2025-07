Aerotaxi a Napoli: scoperta maxi evasione da due milioni di euro Inchiesta della Guardia di Finanza. Analizzati ben 3100 voli che hanno trasportato 12mila passeggeri

Ben 134 società di aerotaxi straniere che tra il 2020 e il 2023 non hanno versato l'imposta "ambientale" sui voli.

Il blitz

La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza, dopo aver incrociato i dati depositati presso le società di handling operative all'Aeroporto di Napoli-Capodichino.

Gli uomini delle fiamme gialle, hanno segnalato all'agenzia delle entrate un'evasione fiscale di oltre 2 milioni di euro.

Dopo la segnalazione della sanzione, alcune società hanno già aderito ai verbali dei finanzieri, versando le somme previste.

La scoperta

I finanzieri della compagnia di Capodichino, anche grazie alla collaborazione dell'agenzia delle dogane e dei Monopoli, hanno scoperto che a fronte di oltre 3100 voli effettuati e di circa 12mila passeggeri trasportati, le società non hanno versato l'imposta sui voli (istituita nel 2011 e finalizzata a limitare le attività e i servizi che esercitano un impatto negativo sull'ambiente) per oltre 1,5 milioni di euro. A questa somma si aggiungono le sanzioni amministrative pari al 30% degli importi non versati generando così un debito complessivo verso le casse dello Stato pari a oltre 2 milioni di euro.