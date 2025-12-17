Di Lorenzo: "Vogliamo la finale e battere il Milan nei tempi regolamentari" Il capitano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa: "Pronti a riscattarci"

"Stiamo bene, è vero che nell'ultima partita abbiamo perso ma questa è un'altra competizione. E' una partita secca, abbiamo voglia di giocarcela a viso aperto. La squadra è pronta per affrontare il Milan". Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan a Riyad, in Arabia Saudita. "Noi vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari, sappiamo che affronteremo una squadra forte e con grandi giocatori. La concentrazione è massima sui novanta minuti, poi gli eventuali rigori sono una lotteria", ha aggiunto sulla possibilità Di un finale dal dischetto.

"Siamo professionisti e pronti a giocare sempre, io cerco di allenarmi bene perchè penso che si gioca come ci si allena. Io e tutti i miei compagni cerchiamo sempre di dare il massimo, perchè giocare queste partite con tanta pressione comporta un grande dispendio mentale. Ma siamo pronti anche a questo", ha detto ancora Di Lorenzo che sul suo ruolo. "Per quanto riguarda il ruolo dipende dal mister, io sono a disposizione. E' vero che nell'ultima partita abbiamo avuto una battuta d'arresto, ma ci giocheremo questo trofeo al massimo", ha dichiarato.