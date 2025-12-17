Sorpreso dalla polizia con la droga nei pressi di una scuola: arrestato

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in via Bernardino Martirano, hanno notato a bordo di un’auto un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane.
Gli agenti, prontamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati, trovando l'uomo in possesso di 13 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 23 grammi, di un involucro di hashish del peso di circa 3 grammi e di 800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.
Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’appartamento del predetto, dove, al loro arrivo, una familiare del prevenuto ha tentato di disfarsi di una busta contenente 4 bustine di marijuana dal peso di circa 76 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga, prontamente recuperata dagli operatori.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la familiare è stata denunciata per il medesimo reato; infine, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.