Sorpreso dalla polizia con la droga nei pressi di una scuola: arrestato Nei guai un 24enne napoletano

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in via Bernardino Martirano, hanno notato a bordo di un’auto un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane.

Gli agenti, prontamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati, trovando l'uomo in possesso di 13 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 23 grammi, di un involucro di hashish del peso di circa 3 grammi e di 800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’appartamento del predetto, dove, al loro arrivo, una familiare del prevenuto ha tentato di disfarsi di una busta contenente 4 bustine di marijuana dal peso di circa 76 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga, prontamente recuperata dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la familiare è stata denunciata per il medesimo reato; infine, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.