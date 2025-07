Orrore a Napoli: Due uomini trovati morti in un'abitazione Indagini in corso da parte della polizia

Due uomini sono stati trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, qualcuno avrebbe udito colpi d'arma da fuoco.

Le prime notizie

Secondo quanto si è appreso, Raffaele Poce, un'ex guardia giurata, con una pistola a tamburo avrebbe sparato al fratello, Franco, e poi si è tolto la vita con la stessa arma in un'abitazione che si trova nei pressi di piazzetta Carolina.

L'appello al Prefetto di Napoli

Giuseppe Alviti presidente associazione nazionale guardie particolari giurate: "Questa tragedia poteva essere evitata eliminando la giusta detenzione di pistola a chi abbia smesso di lavorare come guardia giurata.

Ai sensi dell art 134 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza) le guardie giurate una volta smesso di lavorare come guardia particolare giurate possono detenere a casa la propria pistola di ordinanza, questo è veramente inaccettabile e dovrebbe essere vietato avere persone armate se non esplicano più la loro funzione lavorativa.

Da anni stiamo lavorando per garantire e risolvere una questione molto delicata e complessa e la detenzione dell’ arma a casa per ex guardie giurate non deve essere più possibile. Speriamo che il prefetto di Napoli si faccia avanti e intervenga verso al ministero per abbattere questa normativa".