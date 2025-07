Esplosione in una palazzina a Torre del Greco: ferito 64enne - VIDEO FOTO - Vigili del fuoco al lavoro per scongiurare la presenza di altre persone sotto le macerie

Esplosione e crollo parziale di una palazzina a Torre del Greco, nel napoletano: estratto dalle macerie dai vigili del fuoco un 64enne e non un sessantenne come precedentemente emerso, affidato alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro dalle 12.45, in corso le ricerche per escludere la presenza di altre persone coinvolte e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

E' accaduto nella zona di largo Benigno, nel centro storico della città non distante dall'area del porto.

AGGIORNAMENTI

Secondo una prima ipotesi a provocare l'esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas, probabilmente una bombola di Gpl. Numerose squadre dei vigili del fuoco, intervenute anche dal comando provinciale sono al lavoro per spostare le macerie e verificare la presenza di altre persone. Ipotesi per ora scongiurata.

Quando è scattato l'alalrme, sul posto oltre che ai pompieri, sono accorsi i carabinieri e le ambulanze del 118.

Tante le persone che sono accorse sul posto- Nella zona anche il sindaco, Luigi Mennella: "Sono in costante contatto con la Prefettura, che ringrazio per essersi immediatamente attivata. Per fortuna, pur nella gravità di quanto accaduto, non ci sono state vittime e anche il ferito più serio, estratto prontamente dai soccorritori dalle macerie dello stabile nel quale viveva e nel quale si sarebbe verificata l'esplosione, non risulta in pericolo di vita".