Torre del Greco: Abbattuti due manufatti abusivi nel Parco del Vesuvio A comunicarlo è la Procura di Torre Annunziata

Mario Pepe

Due strutture abusive presenti nell’area del parco nazionale del Vesuvio sono state abbattute, dopo un procedimento durato venti anni, a Torre del Greco, in via Lamaria Ruospo. A comunicarlo è la Procura di Torre Annunziata. A finire giù manufatti abusivi in muratura di 12 e 16 metri quadrati, allo stato grezzo ed entrambi con copertura di pannelli coibentati.

I due immobili erano in una porzione di territorio sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e sismico, in piena zona rossa per l'alto rischio vulcanico.

L’abbattimento ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza dunque impiegare le somme del parco nazionale del Vesuvio e senza che vi siano state anticipazioni di spese da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti.