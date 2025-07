Controlli stradali da Barra al centro di Napoli: raffica di motorini sequestrati Le verifiche della Polizia locale anche su bici e veicoli elettrici

Gli agenti delle Unità Operative San Giovanni e Motociclisti hanno effettuato nel Rione Bisignano a Barra un servizio di controllo mirato su strada, con particolare riguardo alla circolazione dei motocicli.

Sono state 14 le infrazioni contestate tra le quali 4 per omessa copertura assicurativa, altrettanti per guida senza patente e 2 per omessa revisione ed 1 per circolazione con veicolo non immatricolato.

Altre attività sono state messe in campo nel quartiere Montecalvario, Quartieri Spagnoli, via Toledo e strade limitrofe: gli agenti delle Unità Operative Avvocata e Motociclisti hanno fermato e sequestrato 7 bici/veicoli elettrici condotti senza alcuna certificazione per la guida.

Tutti i veicoli, a cura dell'Unità Mobile della Motorizzazione Civile, saranno sottoposti a verifica tecnica.