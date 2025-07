Coltello alla gola ad una donna per rapinarla: arrestati tre giovanissimi Protagonisti tre giovani rispettivamente di 17, 18 e 19 anni di Portici

Mario Pepe

Erano su un'Honda Sh in via Sacerdote Benedetto Cozzolino quando hanno puntato una donna che stava passeggiando lungo il viale alberato.

I tre sono scesi dal mezzo e uno di loro ha puntato il coltello alla gola della vittima mentre un altro ha preso la borsa sferrando un pugno alla malcapitata e trascinandola a terra.

I tre sono scappati mentre la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Torre del Greco ha acquisito le prime informazioni e il sistema di videosorveglianza ha consentito ai carabinieri di Ercolano di ricostruire la dinamica della rapina oltre a individuare i 3 rapinatori e lo scooter sul quale viaggiano.

All’esterno dell’abitazione del 19enne c’era lo scooter e i residui di adesivo sulla targa sono ancora evidenti. Gli accertamenti dei Carrabinieri hanno permesso di individuare anche gli altri due ragazzi che ancora non erano in casa ma che poi sono stati convinti a costituirsi dai propri genitori. Durante le tre diverse perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati sia gli indumenti indossati durante la rapina che i 3 smartphone dei ragazzi.

Durante le ricerche dei tre ragazzi, i militari hanno trovato in via Cozzolino angolo Via Cegnacolo, a circa 100 metri dal luogo della rapina, la borsa rapinata alla donna.

Dentro ancora i 30 euro nascosti all’interno di un taschino che verosimilmente non era stato notato dai rapinatori.

I tre sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso e sono stati trasferiti rispettivamente nel carcere di Poggioreale e nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

La vittima, visitata dai medici dell’ospedale Maresca, è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.