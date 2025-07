Porta Capuana, sorpreso a cedere droga: arrestato dalla polizia Lotta al consumo e spaccio di froga

La polizia ha arrestato un 19enne napoletano per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza di Porta Capuana, hanno notato un giovane che stava cedendo qualcosa ad un uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti hanno bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso di un involucro di hashish appena acquistato, sia l’indagato che è stato trovato in possesso di 17 involucri di marijuana e una stecca di hashish, ben occultati, e di 40 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Infine, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto arrestato, l’acquirente, invece, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.