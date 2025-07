Giallo nella notte: 51enne trovato morto. Forse ucciso di botte La vittima è un cittadino serbo, altre due persone trovate ferite

È giallo su quanto accaduto nella notte a Pomigliano d’Arco, in via Trieste 105, dove un uomo è stato trovato senza vita e altre due persone sono rimaste ferite in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, allertati dai sanitari del 118, che hanno segnalato la presenza di tre persone ferite in strada.

Uno dei tre, un cittadino serbo di 51 anni, è stato trovato già privo di vita, verosimilmente a causa delle percosse subìte. Le altre due persone, anch’esse di nazionalità straniera, sono state soccorse e trasportate in ospedale: le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul caso indagano i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di una rissa degenerata in violenza estrema, probabilmente a causa dell'eccesso di alcol. Al momento, tuttavia, gli elementi sono frammentari e le indagini sono in pieno corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire a eventuali responsabilità.

Nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per fare luce sull'accaduto.