Uccisa dall'ex, la mamma: "Oggi avresti compiuto 15 anni, mi manchi principessa" "Vorrei abbracciarti e baciarti"

"Oggi avresti compiuto 15 anni figlia, e invece ne avrai 14 per sempre. Vorrei abbracciarti e baciarti. Mi manchi principessa".

Il dolore

Nel giorno del 15esimo compleanno della figlia Fiorenza Cossentino, mamma di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa a sassate lo scorso 26 maggio, dal suo ex, il 19enne Alessio Tucci, ricorda così la sua bambina. Un dolore che non passa, come conferma anche il legale della famiglia Carbonaro, l'avvocato Sergio Pisani.



"Fatti i funerali, è piombato il silenzio in quella casa - dice l' avvocato - oggi i genitori di Martina vivranno il suo quindicesimo compleanno senza di lei. Senza la loro piccola. Senza una mano tesa. Senza un supporto concreto. Senza l'aiuto di nessuno. Dopo ogni femminicidio c'è il dolore, ma poi resta solo l'assenza, assenza di assistenza, di parole vere. Assenza delle istituzioni, che sfilano il giorno del lutto e poi si voltano dall'altra parte. Martina meritava una vita. I suoi genitori meritano presenza, non l' abbandono".