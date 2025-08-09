Incendio Monte Somma, Di Sarno: "Turisti e appassionati evitino escursioni" L'appello del sindaco di Somma Vesuviana

"Il fronte sarebbe di circa di 2 km da Terzigno alla Riserva Tirone Alto Vesuvio dove si registrerebbe la situazione più grave. Dunque l’incendio non interessa l’area sommese.

E’ fondamentale avvisare e fare un appello a tutti i turisti e a tutti gli appassionati a non recarsi lungo i sentieri per evitare condizioni di rischio e soprattutto per non intralciare gli interventi". Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

"Cerchiamo di dimostrare amore per l’ambiente, per la montagna, per la natura. Ringraziamo il Parco Nazionale del Vesuvio e le forze in campo come la Protezione Civile. Anche io sto seguendo la situazione anche se non riguardante Somma Vesuviana".