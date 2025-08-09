Sorpreso con un'arma in casa: arrestato un 30enne L'intervento della polizia

La polizia ha arrestato un 30enne di Acerra, con precedenti, per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e ricettazione.

Gli agenti del commissariato di Afragola, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo ad Acerra dove hanno rinvenuto: una pistola a tamburo “Smith & Wesson” 357 Magnum, 5 cartucce G.F.L. calibro 357 Magnum e 11 cartucce G.F.L. calibro38 special; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che l’arma era provento di furto.