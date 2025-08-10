Incendio in zona Asi a Caivano, arrestato piromane 54enne L'uomo è stato individuato dai carabinieri

I carabinieri di Caivano hanno arrestato per incendio un uomo di 54 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato sorpreso nell’area del consorzio ASI, mentre alimentava le fiamme di un cumulo di rifiuti e materiale di risulta, sversati in un terreno di un azienda locale.

L’incendio è rimasto circoscritto e non ha provocato danni. Il 54enne, in regola con il permesso di soggiorno, è risultato essere un dipendente dell’azienda proprietaria del terreno: è attualmente ai domiciliari.