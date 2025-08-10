Incendi, prefetto Di Bari: "Su Vesuvio ancora attivi tre fronti di fuoco" Operativi i mezzi aerei: 6 Canadair e 4 elicotteri

Sono ancora tre i fronti di fuoco attivi nel Parco nazionale del Vesuvio: la valle del Gigante in direzione del Monte Somma, dove stanno già operando i mezzi aerei Canadair; nel sud del cratere del vulcano operano elicotteri della protezione civile regionale e nella zona del Vicinale, dove la scorsa notte è ripreso l'incendio a causa del vento, dove si sta operando via terra.

Lo rende noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine del vertice del Centro coordinamento soccorsi, convocato alle 13.30 per seguire le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Vesuvio, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Campania.Dalle prime ore della mattinata sono operativi i mezzi aerei, 6 Canadair e 4 elicotteri, che già nei giorni precedenti hanno operato costantemente per lo spegnimento. Sono arrivate sul posto ulteriori 15 squadre di volontari della Protezione Civile per la bonifica a terra dell'incendio, grazie al decreto di mobilitazione straordinaria, dichiarata con decreto del Ministro della Protezione Civile e delle politiche del mare, su richiesta della Regione Campania.