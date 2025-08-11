Incendio nave, approdata a Napoli: sbarco dei passeggeri e veicoli

La motonave Raffaele Rubattino, partita da Palermo, è approdata a Napoli seppure con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni.
E' in corso dalla notte scorsa lo sbarco degli oltre 150 passeggeri e dei veicoli imbarcati nel capoluogo siciliano.
Il traghetto della compagnia Tirrenia lo ricordiamo ha subito un'avaria a 15 miglia dalla costa partenopea, quando un principio di incendio, subito domato dall'equipaggio, ha paralizzato i motori lasciando la nave alla deriva.
Immediate le operazioni di soccorso, con la partenza da Napoli di due rimorchiatori che hanno addestrato il Rubattino fino a destinazione.