Ischia: coppia fermata sull'isola con carte di identità false Continuano i controlli dei carabinieri al porto tra i turisti

Continuano i controlli dei carabinieri di Ischia sull’isola. Nella lente del servizio straordinario il porto commerciale e i flussi turistici. Durante i controlli sono state identificate 201 persone e 121 veicoli.



A finire in manette un 63enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, e la sua compagna 55enne incensurata.

I due sono stati fermati poco prima di salire sull’aliscafo diretto a Napoli. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di due carte di identità false con sopra le loro foro e le loro generalità ma con residenza sull’isola. Grazie alle carte di identità elettroniche contraffatte i due avevano acquistato i biglietti per viaggiare sull’imbarcazione con tariffa scontata residenti.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in un albergo dell’isola in attesa di essere trasferiti a Napoli per il processo di questa mattina.



Durante i controlli al porto i carabinieri hanno denunciato anche una 27enne napoletana già nota alle forze dell’ordine perché trovata in possesso di 8 grammi di cocaina. La 27enne sarà proposta per il foglio di via dai comuni dell’isola di Ischia.

Stessa sorte per un 27enne di Forio che proprio in quelle ore è stato fermato dai carabinieri del posto. Nella disponibilità dell’uomo 27 grammi di marijuana. Durante i controlli sono state identificate 201 persone e 121 veicoli.