Droga nei quartieri spagnoli a Napoli: arrestato dai carabinieri Manette ai polsi di un 22enne

Controlli straordinari nel centro città e tra i vicoli dei quartieri spagnoli a Napoli In azione i carabinieri della compagnia Napoli centro.



In manette un 22enne napoletano, sorpreso a cedere una dose di marijuana ad un extracomunitario di 35 anni.

Dalla perquisizione che è seguita, i militari hanno rinvenuto altre 6 dosi della stessa sostanza e 390 euro in contante ritenuto provento illecito.



Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari. 3 i parcheggiatori abusivi denunciati, già sanzionati in passato per lo stesso motivo.



22 le contravvenzioni al codice della strada, gran parte per guida senza casco e assicurazione. 2 i veicoli sequestrati.



Non sono mancati controlli agli esercizi commerciali. 4 quelli sanzionati, tutti nei quartieri spagnoli. 3 gli assuntori di droga segnalati alla prefettura.