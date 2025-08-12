Percorre la tangenziale contromano: la polizia evita il peggio Sanzionata una 65enne napoletana

La polizia a seguito di una segnalazione del centro operativo autostradale, ha intercettato e fermato un ciclomotore in A/56, il cui conducente, una 65enne napoletana, stava percorrendo il tratto della tangenziale Corso Malta-Capodimonte in direzione opposta al senso di marcia, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di altri utenti.

Dagli accertamenti della polizia stradale, sezione di Napoli è stato accertato che lo scooter risultava sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione. Gli operatori hanno contestato le relative sanzioni al codice della strada ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.