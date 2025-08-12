Cercola: Il pusher e la stanza 247 Carabinieri arrestano 24enne

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne di Casalnuovo di Napoli.

I militari hanno fermato il 24enne mentre percorreva via Don Minzoni a bordo della propria auto, a guidare un 43enne di origine Dominicana.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e della somma in contanti di 150 euro. Nelle tasche del 24enne anche un biglietto da visita di un albergo di Varcaturo, a via Ripuaria. A quel punto i carabinieri hanno esteso la perquisizione nell’hotel dove l’uomo stava alloggiando da qualche giorno.

Nella stanza d’albergo numero 247 sono sati rinvenuti e sequestrati 200 grammi di cocaina già pronta per la vendita al dettaglio e diverso materiale per il confezionamento. Era tutto nascosto in uno zaino messo nell’armadio.

E’ stata perquisita anche l’abitazione del 24enne e lì, in uno sgabuzzino, i militari hanno trovato altre 4 dosi della stessa sostanza.

Il 43enne che era con l’arrestato è stato denunciato per la violazione del testo unico sull’immigrazione perché irregolare sul territorio nazionale. Il 24enne invece trasferito in carcere in attesa di giudizio.