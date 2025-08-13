Acerra: scoperto con un documento falso e destinatario di provvedimento La polizia ha arrestato un 29enne albanese

La polizia ha arrestato un 29enne albanese, con precedenti, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato di Acerra, della squadra mobile e delle Uopi (Unità operative pronto intervento), hanno effettuato un controllo all’interno di un’abitazione ad Acerra dove hanno trovato l'uomo nascosto all’interno di un armadio. Vistosi scoperto, ha tentato la fuga finchè, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, non è stato bloccato dagli operatori.

A seguito degli accertamenti eseguiti, a carico del 29enne è emerso un ordine di revoca della misura alternativa alla detenzione e un ordine di espulsione dal territorio nazionale, immediatamente eseguito dai poliziotti. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un documento di identificazione palesemente contraffatto. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.